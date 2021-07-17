أغنام بأرخص الاثمان.. إقبال لافت على أضحية العيد في ديرك (صور)

شفق نيوز/ مع اقتراب عيد الأضحى يتوافد سكان مدينة ديرك، أقصى شمال وشرق سوريا إلى سوق المواشي من أجل شراء الأضاحي، حيث يشهد سوق الغنم إقبالاً لافتاً وسط تدني أسعار أضحية العيد .

وقال "محمد أمين حسن" تاجر أغنام في سوق ديرك لوكالة شفق نيوز، إن حركة شراء الأضحية في تزايد بسبب تدني أسعارها مقارنة بالعام الماضي .

وأشار حسن إلى أن بيع المواشي بسعر منخفض يعود لارتفاع أسعار الأعلاف وعدم قدرتهم في الحفاظ عليها وتربيتها لمدة أطول .

ودفع تدني اسعار الاضحية، "اسماعيل عدنان"، وهو مواطن من ديرك لوكالة شفق نيوز، لشراء ثلاثة خراف، اثنان منها بـ 500,000 ألف ليرة سورية والثالث بـ300,000 ليرة، وفق مارواه لوكالة شفق نيوز.

من جانبه بيّن "علي يوسف" مسؤول اتحاد سوق الغنم في مدينة ديرك، أن "قلّة الأمطار هذا موسم وارتفاع أسعار التبن والعلف، إضافة إلى إغلاق معبر سيمالكا أمام حركة المواشي، تسببت بانخفاض أسعار الأغنام ".

وتابع قائلاً، إن "سعر الكيلوغرام الواحد للتبن الابيض وصل إلى 500 ليرة سورية، والعلف إلى 1400 ليرة سورية ما ادى إلى جانب فقدانه في الأسواق".

وأكد يوسف عدم قدرة التجار على تربية مواشيهم تدفعهم لبيعها بأرخص الأثمان .

وحددت وزارة الأوقاف السورية بدمشق في بيان بأن يوم الثلاثاء المقبل العشرين من تموز الجاري، أول أيام عيد الأضحى .