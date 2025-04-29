غموض يكتنف صرف رواتب نيسان بعد مضي 33 يوماً على مستحقات آذار

شفق نيوز/ لا يزال مصير رواتب شهر نيسان/أبريل لموظفي إقليم كوردستان مجهولاً، بعد مرور أكثر من شهر على صرف رواتب شهر آذار/مارس، في ظل تأخر الحكومة الاتحادية بإرسال المستحقات المالية، ما يزيد من حالة الترقب والقلق لدى الموظفين.

ووفقا لمتابعات وكالة شفق نيوز، فإن وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان صرفت رواتب شهر آذار/مارس ابتداءً من 27 آذار 2025، وأكملت عملية التوزيع خلال ثلاثة أيام قبل عطلة عيد الفطر، ومعا اليوم يكون قد مضى 33 يوماً قد انقضت دون أي إعلان رسمي بشأن توقيت صرف رواتب شهر نيسان/أبريل.

وبحسب معلومات حصلت عليها وكالة شفق نيوز، فإن الوزارة في الإقليم أرسلت قبل نحو عشرة أيام القوائم المتعلقة برواتب شهر نيسان/أبريل إلى وزارة المالية الاتحادية في بغداد. ومع ذلك، لم تتسلم حكومة الإقليم حتى الآن حصتها المالية اللازمة لتغطية تلك الرواتب.

ومن المرتقب أن يعقد مجلس الوزراء العراقي اليوم جلسته الأسبوعية لمناقشة جملة من القضايا، وسط تسريبات تفيد بإمكانية طرح ملف تمويل رواتب موظفي إقليم كوردستان على طاولة البحث خلال الاجتماع.

وفي ظل غياب أي موقف رسمي من بغداد أو أربيل، يواجه موظفو الإقليم حالة من الغموض بشأن مصير رواتبهم، وسط مطالب متزايدة بوضع آلية واضحة وثابتة تضمن انتظام صرف الرواتب مستقبلاً وتجنب الأزمات المتكررة.