غليان في كوردستان خلال ساعات

شفق نيوز / توقعت مديرية الأنواء الجوية والرصد الزلزالي في إقليم كوردستان، يوم الجمعة، ارتفاع درجات الحرارة في محافظات الإقليم خلال الساعات المقبلة.

وذكرت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "درجات الحرارة من المتوقع أن تشهد ارتفاعاً من 1-2 درجة خلال 48 ساعة المقبلة".

وأضافت أن "درجات الحرارة في مناطق إقليم كوردستان خلال 48 الساعة المقبلة ستكون كالآتي: أربيل 46، السليمانية 42، دهوك 44، حلبجة 46، سوران 42، كرميان 48".

وفي وقت سابق، حذرت الأمم المتحدة من أن العالم ككل بدأ في تسجيل أعلى درجات حرارة مرصودة في تاريخه خلال فصل الصيف الحالي.

ومنذ مطلع شهر تموز الجاري، سجلت العديد من المناطق في مختلف دول العالم أعلى درجات الحرارة في تاريخها، بعضها بلغت حرارتها أكثر من نصف درجة الغليان، من بينها محافظة البصرة العراقية.

وتعد البصرة، التي يعيش فيها أكثر 1.5 مليون شخص، واحدة من أحر مدن الشرق الأوسط، حيث سجلت في 22 تموز/ يوليو 2016 درجة حرارة بلغت 53.9 درجة مئوية.