أغلبية مجلس محافظة السليمانية تؤيد حملة اعتقال "المثليين" وتطالب بدعمها رسمياً

شفق نيوز/ طالب أعضاء في مجلس محافظة السليمانية في اقليم كوردستان، يوم الاحد، رئاسة المجلس بإعلان دعمها الرسمي لحملة اعتقال المثليين في السليمانية.

وجاء في نص الطلب الذي قدمه 17 عضواً من أصل 30 عضواً، واطلعت عليه وكالة شفق نيوز، ان "رئاسة مجلس محافظة السليمانية مطالبة ان تعلن دعمها للحملة لكونها تمثل حماية القيم والامن الاسري والاعراف الاجتماعية وان تستمر مثل هذه الحملات".

كما طالبوا محافظ السليمانية والجهات المعنية وخصوصا المديرية العامة للرقابة والتنمية الاجتماعية، بالتنسيق مع المنظمات المعنية بالأسرة لنشر الوعي بشكل اوسع بين المواطنين للتعريف بمضار المثلية الجنسية.

وكانت مديرية اسايش (امن) السليمانية قد بدأت قبل ايام حملة لاعتقال المثليين وقد حظيت الحملة بدعم قسم من الشرائح والطبقات المختلفة ماعدا القنصلية الاميركية في الاقليم.