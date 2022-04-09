أغلبهم نساء.. شرطة السليمانية تقبض على 9 مشعوذين وسحرة خلال 24 ساعة (صور)

شفق نيوز/ اعلنت مديرية شرطة محافظة السليمانية، يوم السبت، إلقاء القبض على 9 أشخاص أغلبهم من النساء خلال 24 ساعة بتهمة الإحتيال وممارسة السحر والشعوذة.

وقالت المديرية، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنها "وبعد جمع المعلومات اللازمة والرقابة تم رصد مجموعة من الأشخاص في عدة أحياء في مدينة السليمانية يقومون بأعمال أخذ الفأل، ويخدعون المواطنين، وبعد صدور قرار من القاضي تمكنت مفارز قسم شرطة (سرجنار) في عدة حملات من اعتقال اربعة متهمين يمارسون تلك الأفعال".

وكانت مديرية شرطة السليمانية قد ألقت يوم أمس الجمعة القبض على خمسة أشخاص يمارسون الشعوذة والسحر في منطقة (رزكاري) كان اغلبهم من النساء.