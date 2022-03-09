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غلاء أسعار يفتك بأسواق السليمانية (صور)

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-03-09T06:16:34+0000
غلاء أسعار يفتك بأسواق السليمانية (صور)

شفق نيوز/ ألقت الحرب الروسية الأوكرانية، بظلالها على الأسواق المحلية في السليمانية ضمن إقليم كوردستان، إذ تعرضت مؤخراً لموجة غلاء أسعار جديدة، لاسيما المواد الغذائية الأساسية التي تدخل ضمن السلة الغذائية اليومية، الأمر الذي يثقل كاهل المواطنين، وشريحة الكادحين والفقراء الذين يعتاشون على قوتهم اليومي.

لقمان كاكئي، (صاحب محل لبيع المواد الغذائية)، استعرض خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، اسعار بعض المواد الغذائية التي شهدت ارتفاعاً كبيراً، مبيناً أن "سعر عبوة زيت الطعام الواحدة باتت الآن 3750 ديناراً بعد أن كانت بـ2250 ديناراً".

وأوضح كاكائي، أن "سعر الكيلوغرام من مادة السكر هو الآخر ارتفع إلى 1500 دينار، بعد أن كان 1000 دينار، بينما سعر كيس الطحين 50 كيلو غراما وصل إلى 52 ألفاً، بعدما كان 40 ألف دينار، إضافة إلى ارتفاع أسعار الأدوية والسلع الخدمية الاستهلاكية الأخرى".

من جانبه، أرجع سلام عبد الله (متقاعد)، تلاعب التجار بالأسعار ورفعها وخاصة المواد الغذائية الأساسية، إلى "غياب الرقابة من قبل الدولة"، مؤكداً أن "ما يحدث من ارتفاع غير مسبوق بأسعار المواد الغذائية خلال اليومين الأخيرين يعود إلى أيادٍ خفية تتلاعب بقوت المواطن".

بدوره، تحدث ريان محمود معرفاً نفسه "أنا من أصحاب القوت اليومي ووضعي المادي لا يتحمل أي ارتفاع بالأسعار (...) هذا الارتفاع سبّب لي صدمة وأفكر حاليا بالتخلي عن بعض المنتجات الأساسية (...) أوضاعنا باتت لا تطاق".

في المقابل، أشار رئيس غرفة تجارة وصناعة السليمانية، سيروان محمد، خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إلى أن "مخازن المحافظة مليئة بالمواد الغذائية ولا توجد ضرورة لخزن المواد في المنازل".

وأضاف محمد، أن "ارتفاع الأسعار جاء بسبب تلاعب البعض بالأسعار على الرغم من وجود ارتفاع طفيف في بعض المواد نتيجة ارتفاعها من المنشأ"، لافتاً إلى أن "لجان المراقبة في إدارة السليمانية تتابع وبجدية أسواق المحافظة وتحاسب كل من يتلاعب بالأسعار".

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