غلاء الأسعار تلقي بظلالها على أسواق گرميان في أول يوم من شهر رمضان  (صور)

شفق نيوز/ ككل عام اعتاد مواطنو إدارة گرميان التهيؤ لشهر رمضان المبارك من خلال شراء مستلزمات الشهر التي تقع في مقدمتها المستلزمات الغذائية المتعلقة بالمأدبة الرمضانية.

ويقول محمد علي وهو أحد مواطني قضاء كلار في إدارة گرميان لمراسل وكالة شفق نيوز؛ إن أسعار السلع مرتفعة هذا العام كما هو في الأعوام الماضية لكن هذا العام قد يكون مختلف بسبب ان ارتفاع الأسعار جاء منذ فترة طويلة.

ويؤكد محمد؛ ان الكثير من السلع ارتفعت اسعارها بصورة كبيرة فإن اللحم مثلا كان سعره في العام الماضي لا يتجاوز (14) ألف دينار بينما الآن وصل إلى (18) ألف دينار، وارتفع معها سعر الدجاج والبيض والرز والعدس وكل الاحتياجات الضرورية.

فيما يبين حيدر رياض وهو موظف حكومي ان هذا الشهر كانت فيه مناسبتان مهمتان، الأولى هي أعياد نوروز والثاني هي شهر رمضان وكلتى المناسبتين بحاجة إلى شراء المستلزمات و شرائها بحاجة إلى سيولة مالية ونحن لم نتقاضى رواتب شهر شباط المنصرم وهذا أضاف أعباء كبيرة علينا، في هذا الشهر.

ويؤكد مراسل وكالة شفق نيوز؛ ان ارتفاع الأسعار لم يكن قبل الشهر الفضيل او عيد نوروز لكن بدأ الارتفاع منذ ارتفع سعر صرف الدولار في الأسواق، وبالرغم من تراجع سعر ص