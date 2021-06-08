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إغلاق 9 شركات أدوية في اربيل (صور)

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-06-08T19:34:56+0000
إغلاق 9 شركات أدوية في اربيل (صور)

شفق نيوز/ اعلنت مديرية السيطرة النوعية في اقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، اغلاق تسع شركات أدوية في اربيل العاصمة بسبب مخالفتها للتعليمات.

وجاء في بيان للمديرية ورد لوكالة شفق نيوز، ان قسم مراقبة سوق الادوية في مديرية السيطرة النوعية وبمشاركة شرطة بلديات واقضية مركز اربيل واستمرارا لحملاتها التفتيشية ومتابعاتها قامت باغلاق تسع شركات ادوية بسبب مخالفات متنوعة وعدم الالتزام بالتعليمات وشروط مواصفات السيطرة على الادوية.

وشددت مؤسسة السيطرة النوعية على الادوية (KMCA) جميع الشركات الدوائية على ان تلتزم بالتعليمات، محذرة المخالفين بمواجهة العقوبات القانونية المشددة.

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