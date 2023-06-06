إغلاق 13 محطة وقود في اربيل بسبب البنزين الرديء

شفق نيوز/ اعلنت محافظة اربيل، يوم الثلاثاء، إغلاق 13 محطة وقود بسبب بيع البنزين الرديء الجودة.

وقالت المحافظة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز ان " لجانها فتشت من 13 ايار الماضي ولغاية الاول من حزيران الجاري 132 محطة وقود حيث قامت بإغلاق 13 محطة بسبب بيع البنزين رديء الجودة ".

وذكر البيان اسماء المحطات التي تم إغلاقها وذلك كجزء من العقوبات التي تتبعها السلطات المحلية في اربيل بحق المحطات التي تكرر المخالفة.

واعلنت محافظة اربيل السنة الماضية حملة واسعة لاغلاق و تغريم المحطات المخالفة.

وكانت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة الاقليم قد اعلنت في 30 من شهر نيسان الماضي خفض سعر البنزين لجميع السيارات الى 750 دينارا للتر الواحد.