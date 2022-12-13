إغلاق وحدة العناية المركزة في مستشفى السليمانية يتسبب بوفاة طفل (صور)

شفق نيوز/ اعلن مدير مستشفى السليمانية للأطفال اليوم الثلاثاء وفاة طفل إثر إغلاق وحدة العناية المركزة في مستشفى السليمانية للأطفال.

وقال د. بشدار عبد الله مدير مستشفى السليمانية للأطفال خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز؛ إنه عند انتشار فيروس كورونا كان عدد من الموظفين المتعاقدين يعملون في وحدة العناية المركزة لكن عقودهم لم تجدد علما ان هذا المركز تحول إلى وحدة العناية المركزة الخاصة بالأطفال.

وأضاف إنه تم التعاقد مع 19 ممرضة من بين 25 ممرضة، والآن يضطر المواطنون إلى إرسال أطفالهم إلى المستشفيات الخاصة، مؤكدا وفاة طفل بسبب إغلاق هذه الوحدة.

وطالب عبد الله حكومة الإقليم بتجديد عقود العاملين في هذه الوحدة وتوفير مستلزمات العمل وذلك لما لهذه الوحدة من آثار ايجابية على الواقع الاقتصادي للعوائل وكذلك الواقع النفسي لهم.

وتعد مستشفى السليمانية للأطفال، المستشفى الحكومي الوحيد الذي يلجأ إليه المواطنون لمعالجة أطفالهم.