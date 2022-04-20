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إغلاق وتغريم مرافئ سياحية في السليمانية (صور)

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-04-20T08:27:50+0000
إغلاق وتغريم مرافئ سياحية في السليمانية (صور)

شفق نيوز/ أعلنت المديرية العامة للسياحة في السليمانية ضمن إقليم كوردستان، يوم الأربعاء، إغلاق 12 مركزاً سياحياً وتغريم خمسين آخرين، بسبب عدم الالتزام بالضوابط والتعليمات.

وذكرت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "لجانها قامت خلال ثلاثة أشهر الماضية بزيارة (1400) مرفأ سياحي في المحافظة، للاطلاع على واقع الخدمات المقدمة للسياح والوافدين للمحافظة ومدى التزام تلك المرافئ بالضوابط والتعليمات".

وأضافت أن "(700) مرفأ كان ملتزما بالضوابط والتعليمات بصورة جيدة، لكن تم غلق (12) مركزاً سياحياً بسبب عدم التزامه بالضوابط والتعليمات الصادرة من المديرية العامة للسياحة في المحافظة، كما تم تغريم (50) مركزاً سياحياً آخر بسبب بعض المخالفات التي ثبتتها اللجان بحقها".

وأشارت المديرية، إلى أن "لجان المراقبة والمتابعة مستمرة في عملها خلال هذه الأيام استعدادا لعيد الفطر، من خلال تهيئة جميع المرافئ والمراكز السياحية للسياح والوافدين للمحافظة خلال عطلة العيد".

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