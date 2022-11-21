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إغلاق منفذ بري بين أربيل وإيران ومسافرون عالقون عنده

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-11-21T16:21:19+0000
إغلاق منفذ بري بين أربيل وإيران ومسافرون عالقون عنده

شفق نيوز / أعلنت إدارة منفذ حاج عمران الحدودي، التابع لمحافظة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، يوم الاثنين توقف الرحلات البرية إلى إيران بشكل مؤقت.

وقال مدير قسم الإقامة في المنفذ، سالار تحسين، لوكالة شفق نيوز، إن "الجانب الإيراني أبلغ بتوقف الرحلات البرية عبر المنفذ، بسبب انقطاع الإنترنت وتوقف النظام الإلكتروني لديهم".

وأضاف تحسين، أن "هذا التبليغ جاء في الساعة 12 من ظهر اليوم، من قبل الجانب الإيراني، وهناك العديد من المسافرين الآن عالقين في المنفذ".

وكانت إدارة منفذ حاج عمران قد نفت أمس الأحد، توقف الحركة السياحية مع الجانب الإيراني، عبر المنفذ، وأكدت أن الحركة السياحية مستمرة بشكل طبيعي من والى إيران.

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