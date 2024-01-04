إغلاق مقهى شعبي بسبب أغنية "صدامية" في أربيل (فيديو)

شفق نيوز/ أعلن قائممقام مدينة أربيل، نبز عبد الحميد، يوم الخميس، عن إغلاق مقهى شعبي بسبب بثه أغنية تمجد بالنظام السابق.

وقال عبد الحميد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز "بعد قيام صاحب المقهى ببث أغنية تمجد النظام السابق، قامت مفارز الشرطة بإغلاق المقهى واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق صاحبه".

فيما أوضح مراسل وكالة شفق نيوز، أن المقهى يقع في شارع "الإسكان الشعبي" وسط مدينة أربيل، وليلة أمس انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق من خارج المقهى قيام صاحبه ببث أغنية "يا كاع ترابج كافوري" التي تمجد النظام السابق ورئيسه صدام حسين.