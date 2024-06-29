إغلاق معمل في السليمانية يصنع ألبانا بلا تاريخ إنتاج أو انتهاء

شفق نيوز/ كشف رئيس اللجان المشتركة في قائمقامية السليمانية اليوم السبت، عن إغلاق معمل خالف الشروط الصحية، وإتلاف عدد كبير من قناني الألبان في المحافظة.

وقال رئيس اللجان المشتركة في السليمانية كوران جبار، في تصريح لوكالة شفق نيوز إنه "استنادا على معلومات امنية من قبل مديرية اسايش السليمانية اتضح ان إحدى معامل اللبان في السليمانية تعمل بدون اجازة صحية منذ عام 2021"، مؤكدا أن "الأمر يعد مخالف واضحة للشروط القانونية".

وأضاف أنه "تم إتلاف كميات كبيرة من الألبان بسبب عدم وجود تاريخ الإنتاج أو الإنتهاء وعدم التزامه بالشروط الصحية واستنادا الى قرار قائمقام السليمانية تقرر إتلاف المواد وغلق المعمل".