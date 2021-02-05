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إغلاق معبر فيشخابور بين إقليم كوردستان وسوريا

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-02-05T07:41:21+0000
إغلاق معبر فيشخابور بين إقليم كوردستان وسوريا

شفق نيوز/ قررت السلطات في اقليم كوردستان إغلاق معبر فيشخابور الحدودي مع سوريا لعدة ايام بهدف تجديد النظام الالكتروني وتأهيل عدد من المرافق الأخرى في المعبر.

ووفقا لتوضيح صادر عن ادارة المعبر اليوم الجمعة، فإن المعبر سيتم اغلاقه امام المسافرين بإستثناء حركة التبادل التجاري.

وعزت سبب اغلاق المعبر الى تجديد النظام الالكتروني فيه اضافة الى اعادة تثبيت وتأهيل عدد من الاقسام ومديرية المعبر، نافية في الوقت ذاته ان يكون الاغلاق يعود الى عامل سياسي.

ويقيم نحو ربع مليون لاجئ سوري في إقليم كوردستان نزحوا من بلدهم خلال الحرب المستمرة هناك منذ عام 2011.

ويقوم الكثير منهم بزيارة ذويهم في سوريا بين فترة وأخرى، حيث علق الكثير منهم هناك نتيجة إغلاق المعبر قبل أشهر للوقاية من تفشي فيروس كورونا.

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