إغلاق مطار اربيل بعد تعرضه للقصف

شفق نيوز/ أغلقت السلطات الأمنية في إقليم كوردستان، الاثنين، مطار اربيل الدولي بعد تعرضه لقصف صاروخي.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن إجراءات أمنية مشددة في محيط المطار مع إغلاقه مع تحليق للمروحيات العسكرية.

وفي وقت سابق من اليوم اعلنت مكافحة الإرهاب في إقليم كوردستان، الإثنين، عن تعرض مطار اربيل الدولي لقصف بصواريخ.

وبحسب منشور على صفحة المكافحة، فإن صاروخين سقطا في مطار اربيل الدولي، بينما سقط ثالث خارج المطار، من دون إعطاء معلومات أكثر.

من جانبه قال مراسل وكالة شفق نيوز، إن صاروخاً سقط بجدار مجمع ناز ستي- شقق زكريا سابقاً- وتسبب بإصابة شخصين.

وفي نهاية أيلول من العام الماضي تعرض مطار اربيل لقصف مماثل، وأفادت مؤسسة مكافحة الإرهاب في إن الصواريخ "انطلقت من منطقة خاضعة لسيطرة الحشد الشعبي في محافظة نينوى.