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إغلاق مصنع للحديد والصلب في إقليم كوردستان

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-08-10T08:02:53+0000
إغلاق مصنع للحديد والصلب في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ أعلنت مديرية شرطة الغابات والبيئة في محافظة السليمانية، يوم الأربعاء، إغلاق مصنع لإنتاج حديد التسليح ضمن حدود منطقة "بازيان".

وأوضحت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "نظراً لزيادة كمية الدخان السام المنبعث والخطر الذي يشكله على بيئة المنطقة توجهت أمس الثلاثاء مفرزة من مركز شرطة الغابات في بازيان إلى مكان مصنع التسليح "سوبر ستيل" في قضاء "بازيان".

وأضاف البيان أنه بعد تحذير المصنع من وجود الدخان والمخلفات السامة، ومواجهته بالمخالفات القانونية تقرر إغلاق المصنع لحين معالجة هذه المشكلة، مشيرا إلى تنظيم ملف تحقيق للمصنع وتسليمه إلى القضاء.

وتأسست شركة الصلب "سوبر ستيل" في العام 2011، وهي شركة متخصصة في مجال تصنيع الحديد ، وقالب و إعادة تدوير الخردة المعدنية في إقليم كوردستان.

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