إغلاق مصاف نفطية واعتقال أصحابها في أربيل

شفق نيوز/ أعلنت مديرية أسايش أربيل، مساء الخميس، إغلاق عدد من المصافي النفطية وإلقاء القبض على أصحابها.

وذكرت المديرية في بيان، ورد لوكالة شفق نيوز، أن "قواتها بدأت حملة بحث وتفتيش في المصافي النفطية بحدود محافظة أربيل، حيث تمكنت من إغلاق عدد من المصافي التي قامت بفتح مصافٍ أخرى داخل المصافي الصغيرة وإنتاج محروقات متدنية الجودة والتي تنبعث منها غازات سامة مضرة بالبيئة".

وأضاف البيان، أن "قوات الإسايش قامت بإغلاق هذه المصافي وإلقاء القبض على أصحابها".