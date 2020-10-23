إغلاق متاجر بيع الدراجات النارية في جمجمال

شفق نيوز/ أعلنت مديرية الاسايش الغربية بمحافظة السليمانية يوم الجمعة إغلاق متاجر بيع الدراجات النارية في قضاء جمجمال.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه، بإشراف علي محمد مدير أسايش الغربية في السليمانية، نفذت قوات الاسايش حملة أغلقت خلالها متاجر بيع الدراجات النارية".

وأضافت أن قوات الاسايش ستواصل حملتها لإغلاق كافة المتاجر للحيلولة دون بيع الدراجات النارية.

ولم يكشف البيان سبب إغلاق المتاجر.

إلا أن الحملة تأتي بعد تنبيهات سابقة وجهتها الجهات المختصة إلى متاجر بيع الدراجات النارية تتضمن مراعاة المواصفات المطلوبة في الدراجات التي يبيعونها.

كما تتضمن التعليمات بأن لا يقل عمر المشتري عن 17 عاماً، وأن يكون حائزاً على رخصة قيادة الدراجة النارية.



