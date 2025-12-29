إغلاق طريق أربيل - شقلاوة بسبب كثافة الثلوج (صور وفيديو)

شفق نيوز- أربيل

أغلق طريق أربيل – شقلاوة، يوم الاثنين، بسبب كثافة تساقط الثلوج التي أدت إلى صعوبة حركة المركبات وانعدام الرؤية في بعض مقاطعه.

وأظهرت عدسة وكالة شفق نيوز، اكتساء الطريق بالبياض وسط تساقط كثيف للثلوج، ما دفع السلطات الأمنية في المدينة إلى إغلاقه مؤقتاً حفاظاً على سلامة المواطنين، إلى حين تحسن الظروف الجوية ورفع الثلوج من الشارع.

وقال مراسل الوكالة، إن "موجة الأمطار والثلوج بدأت في أربيل قبل أيام، واليوم شهدت المدينة موجة ثلوج داخلية، وفق توقعات المؤسسات الجوية".

وأضاف أنه "من المتوقع أن تستمر الثلوج في مناطق غرب أربيل، خصوصاً على الطرق المؤدية إلى كسنزان وشقلاوة وبحركا، مما أثر على حركة المركبات وسير العجلات".

وتعرضت المناطق الجبلية، ولاسيما التابعة لمحافظة أربيل، أمس الأحد، لموجة تساقط ثلوج كثيفة، مما أدى إلى تراكمات تجاوزت الـ30 سنتيمترا في عدة مناطق.

وأفادت مديرية الدفاع المدني في إدارة سوران المستقلة بوازرة الداخلية في إقليم كوردستان، أمس الأحد، بفقدان أثر ثمانية أشخاص ومحاصرة فريق لتسلق الجبال جراء موجة الثلوج والظروف الجوية القاسية في منطقة "سيدكان".

ومنذ مطلع الأسبوع الجاري تتعرض مناطق ومدن اقليم كوردستان، وخاصة الحدودية والجبلية منها إلى تساقط كثيف للأمطار والثلوج مما تسبب بعرقلة التنقل في بعض الطرق الرئيسية.

في غضون ذلك، أغلقت الانهيارات الصخرية طريق "هيبة سلطان" في قضاء كويسنجق التابع لمحافظة اربيل، وفقا لمقطع فيديو تداوله مدونون وناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي.