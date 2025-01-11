إغلاق طريق دربندخان-السليمانية بسبب تسرب نفطي وتحذيرات للسائقين

شفق نيوز/ أعلنت مديرية المرور في قضاء دربندخان إغلاق طريق دربندخان-السليمانية بشكل مؤقت في إحدى المناطق القريبة من قرية "ريجنه"، وذلك نتيجة لتسرب نفطي تسبب بعرقلة حركة المرور، مع إصدار تحذيرات للسائقين بضرورة توخي الحذر واتباع الطرق البديلة.

وأكدت مديرية المرور في بيان رسمي ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن الطريق الرئيسي بين دربندخان والسليمانية أغلق بسبب تسرب نفطي في المنطقة المحاذية لقرية "ريجنه".

وأوضحت المديرية أن فرق الطوارئ تعمل حاليًا على معالجة المشكلة وإزالة آثار التسرب لضمان إعادة فتح الطريق في أقرب وقت ممكن.

وأشارت المديرية إلى أن السائقين يمكنهم استخدام الطرق البديلة لتجنب التأخير، مؤكدةً أن الوضع تحت السيطرة وأن الجهود مستمرة لإعادة حركة المرور إلى طبيعتها. كما دعت السائقين إلى الالتزام بالإرشادات المرورية والابتعاد عن موقع الحادث لحين الانتهاء من أعمال الصيانة.

ويُذكر أن تسربات النفط تعتبر من أبرز الأسباب التي تؤدي إلى تعطيل الطرق الحيوية في الإقليم، ما يتطلب استجابة سريعة من الجهات المعنية لضمان سلامة المواطنين واستمرار حركة المرور.

ويُعد التسرب النفطي من الحوادث البيئية الخطيرة التي تؤثر على البنية التحتية والبيئة المحيطة.

ويأتي ذلك في ظل التحديات التي تواجه شبكة الطرق في إقليم كردستان نتيجة كثافة الحركة المرورية وتعرضها لعوامل طبيعية وتقنية مختلفة.

ويُعد طريق دربندخان-السليمانية من الطرق الحيوية التي تربط مدن محافظة السليمانية بالمناطق المجاورة، ويشهد حركة مرورية نشطة يوميًا.

ومع ذلك، تعرّض هذا الطريق في أوقات سابقة لأحداث مشابهة من تسربات نفطية أدت إلى إغلاقه مؤقتًا.