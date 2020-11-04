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إغلاق طريق حيوي في أربيل لمدة 10 أيام

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-11-04T12:13:24+0000
إغلاق طريق حيوي في أربيل لمدة 10 أيام

شفق نيوز/ اعلنت مديرية المرور العامة في محافظة اربيل عاصمة اقليم كوردستان يوم الاربعاء اغلاق طريق اربيل - بحركة لمدة 10 ايام لإتمامه وربطه بالشارع 150 متراً الرئيسي.

وقال المتحدث باسم المرور فاضل حاجي في بيان اليوم، "نسترعي انتباه السائقين، والمواطنين، ومراجعي المديرية بأنه في يوم الجمعة المصادف 6/11/2020 سيتم اغلاق طريق اربيل – بحركة المؤدي الى مديرية المرور، والى المناطق الاتية: (كنجان، كوريكان، آرين، وسكان شقق ماموستايان).

واضاف ان الطريق سيُغلق لمدة 10 أيام وسيُعاد فتحه في تاريخ 16/11/2020، مشيرا الى ان المواطنين يستطيعون خلال تلك المدة سلك طريق أربيل – بيرمام، وان يقصدوا الطريق الخدمي في شارع 150 مترا، ويتوجهوا منه الى مدنهم ومناطق سكناهم او الى مديرية المرور.

 وبين حاجي ان السبب في اغلاق طريق اربيل – بحركة هو لإتمامه، وربطه بشكل كامل بشارع 150 متراً.

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