إغلاق صناديق الاقتراع "الخاص" في انتخابات برلمان إقليم كوردستان

شفق نيوز/ أغلقت في تمام الساعة السادسة من مساء الجمعة، صناديق الاقتراع "الخاص" لانتخابات برلمان كوردستان، في جميع مراكز التصويت داخل الإقليم وخارجه.

ووصف رئيس مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات الاتحادية، القاضي عمر أحمد محمد، بوقت سابق من اليوم، عملية التصويت في الاقتراع الخاص لانتخابات برلمان كوردستان بـ"دورته السادسة" بأنها "سارت بانسيابية وبشكل جيد".

فتحت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الاتحادية، صباح اليوم الجمعة، أبواب المراكز الانتخابية لاستقبال عناصر قوات البيشمركة وقوى الأمن الداخلي للاداء بأصواتهم في يوم الاقتراع الخاص لانتخابات برلمان كوردستان - العراق في دروته السادسة.

وبدأت عملية التصويت بـ165 مركز اقتراع في الساعة السابعة صباحاً على أن تنتهي في الساعة السادسة مساء وفقا للتوقيت المحدد من قبل مفوضية الانتخابات.

ويتنافس 1091 مرشحا في اقليم كوردستان من كلا الجنسين على 100 مقعد، خمسة منها "كوتا" للمكونات بعد أن كانت 11 مقعدا، والتي جرى تقليصها بقرار من المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في العراق)

وعدد المقاعد المخصصة للنساء وفقا لقانون الانتخابات يتعين أن يكون على الأقل 30 مقعداً.

ويبلغ إجمالي عدد الناخبين في اقليم كوردستان 2,899,578 ناخباً، 215,960 منهم يحق لهم التصويت في الاقتراع الخاص، واما الباقون والبالغ عددهم 2,683,618 ناخباً، فسيصوتون بالاقتراع العام يوم الأحد المقبل.