غضب في كوردستان بسبب تصريح عن البيشمركة: بإنتظار موقف تيار الحكمة

شفق نيوز/ أثارت تصريحات أدلى بها قيادي في تيار الحكمة، الذي يتزعمه عمار الحكيم، بامتعاض وزارة البيشمركة في إقليم كوردستان وكتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في البرلمان العراقي.

وكان عضو الهيئة السياسية لتيار الحكمة، رحيم العبودي عدّ في مقابلة متلفزة قوات البيشمركة "من ضمن الفصائل والجماعات المسلحة خارج إطار الدولة العراقية".

وبهذا الخصوص، عدت وزارة البيشمركة في بيان، حديث العبودي، "إهانة" و"شوفينية.

وقالت إن "قوات البيشمركة ستواصل مهام عملها ضمن إطار الدستور، ومنظومة الدفاع العراقية، كما أن جميع الأطراف تدرك بأنه لولا قوات البيشمركة لكان أمن واستقرار جزء كبير من المناطق عرضة للمزيد من المخاطر".

وبين أن "مثل هذه التصريحات لا تخدم بأي شكل من الأشكال الشعب العراقي ووحدته"، مشددة على أنها تحتفظ بحق الرد القانوني ضد ذلك الشخص".

من جهتها أدانت كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مجلس النواب العراقي، تصريحات العبودي.

وذكرت أن "ما تفوه به هو بعيد كل البعد من منهج تيار الحكمة الوطني وتوجهاته والذي يجب أن يتخذ موقفا واضحا من هذا العضو وأن لا يسمح مستقبلا لكوادره واعضائه أن يتطاولوا على قوات البيشمركة البطلة في أي مكان او مناسبة".