سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

غضب في كوردستان بسبب تصريح عن البيشمركة: بإنتظار موقف تيار الحكمة

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-08-06T10:34:25+0000
غضب في كوردستان بسبب تصريح عن البيشمركة: بإنتظار موقف تيار الحكمة

شفق نيوز/ أثارت تصريحات أدلى بها قيادي في تيار الحكمة، الذي يتزعمه عمار الحكيم، بامتعاض وزارة البيشمركة في إقليم كوردستان وكتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في البرلمان العراقي.

وكان عضو الهيئة السياسية لتيار الحكمة، رحيم العبودي عدّ في مقابلة متلفزة قوات البيشمركة "من ضمن الفصائل والجماعات المسلحة خارج إطار الدولة العراقية".

وبهذا الخصوص، عدت وزارة البيشمركة في بيان، حديث العبودي، "إهانة" و"شوفينية.

وقالت إن "قوات البيشمركة ستواصل مهام عملها ضمن إطار الدستور، ومنظومة الدفاع العراقية، كما أن جميع الأطراف تدرك بأنه لولا قوات البيشمركة لكان أمن واستقرار جزء كبير من المناطق عرضة للمزيد من المخاطر".

وبين أن "مثل هذه التصريحات لا تخدم بأي شكل من الأشكال الشعب العراقي ووحدته"، مشددة على أنها تحتفظ بحق الرد القانوني ضد ذلك الشخص".

من جهتها أدانت كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مجلس النواب العراقي، تصريحات العبودي.

وذكرت أن "ما تفوه به هو بعيد كل البعد من منهج تيار الحكمة الوطني وتوجهاته والذي يجب أن يتخذ موقفا واضحا من هذا العضو وأن لا يسمح مستقبلا لكوادره واعضائه أن يتطاولوا على قوات البيشمركة البطلة في أي مكان او مناسبة".

related

نيجيرفان بارزاني يبحث مع وفد أمريكي دور البيشمركة بحماية المتنازع عليها

Date: 2019-10-03 17:14:33
نيجيرفان بارزاني يبحث مع وفد أمريكي دور البيشمركة بحماية المتنازع عليها

"البارتي" يرد على الخزعلي: لولا احترامنا لعبدالمهدي والاجواء الايجابية لما صبرنا وسكتنا

Date: 2019-10-17 18:53:36
"البارتي" يرد على الخزعلي: لولا احترامنا لعبدالمهدي والاجواء الايجابية لما صبرنا وسكتنا

وزارة البيشمركة تزف خبراً لمنتسبيها

Date: 2021-02-21 21:04:33
وزارة البيشمركة تزف خبراً لمنتسبيها

وزارة البيشمركة تنشر قوات في جبل متين شمال دهوك

Date: 2020-07-08 14:23:32
وزارة البيشمركة تنشر قوات في جبل متين شمال دهوك

الآسايش تكشف تفاصيل اعتقال مطلقي النار على مقر للديمقراطي في السليمانية

Date: 2019-09-22 17:53:28
الآسايش تكشف تفاصيل اعتقال مطلقي النار على مقر للديمقراطي في السليمانية

الديمقراطي: مؤشرات نجاح سياسة كردستان واضحة باجتماعات بارزاني في ميونيخ

Date: 2020-02-15 10:38:42
الديمقراطي: مؤشرات نجاح سياسة كردستان واضحة باجتماعات بارزاني في ميونيخ

مقتل عنصر قوات خاصة بالبيشمركة على يد شقيقته بكركوك

Date: 2021-06-06 22:05:42
مقتل عنصر قوات خاصة بالبيشمركة على يد شقيقته بكركوك

البيشمركة تبحث مع بغداد توفير تخصيصاتها ومستلزماتها

Date: 2019-10-13 09:59:43
البيشمركة تبحث مع بغداد توفير تخصيصاتها ومستلزماتها