"غزالة" تتحدى صعاب العوق والحياة بالفن.. صور

شفق نيوز/ بعد تخرجها من كلية الفنون الجميلة، افتتحت الفنانة التشكيلية غزالة "غاليري" اول مرسم صغير في احدى مولات مدينة السليمانية باقليم كوردستان.

وتقول الرسامة "غزالة لطفي، لوكالة شفق نيوز، إن "الارادة والطموح مفتاح كل نجاح، فرغم اني اعاني اعاقة في ساقي منذ الصغر، إلا أنني تحديت الصعاب وواجهت الحياة بصبر وثبات وحققت احلامي باقامة غاليري صغير في مول مجدي وبمساعدة الادارة حيث كان لها الفضل في تحقيق ما ابتغيت اليه".

وأضافت، "اعتمدت على نفسي منذ البداية؛ فالحياة ليست سهلة وخاصة اني اعاني صعوبة الحركة"، مستدركة "كنت اهوى الرسم ودخلت الجامعة وتخرجت وافكر بالماجستير ايضاً".

وتشير غزالة إلى أن "الغاليري يقدم لي العون برسم الناس لأجني بعض المال منهم وابيع اللوحات ايضا"، مبينة أن "السياح العرب يحبون الرسم واني احبهم ايضا".

وعن رسالتها للفتيات الاخريات تقول " لا تيأسوا مهما عصفت بكم الحياة, ثقوا باحلامكم وحققوها؛ فالحياة جميلة بالتحدي انكم محاربون .. فانتصروا".

يذكر ان الفنانة "غزالة" من ذوي الاحتياجات الخاصة تخرجت من الجامعة وافتتحت مشروعها الصغير منذ سنتين لتسد احتياجاتها الشخصية".