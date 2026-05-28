غرق طفل وشاب بحادثين منفصلين في سنجار وزاخو

شفق نيوز- زاخو/ سنجار

أفاد مصدران محليان، يوم الخميس، بغرق شاب وطفل في حادثين منفصلين ضمن إدارة زاخو المستقلة في إقليم كوردستان، وقضاء سنجار.

وقال أحد المصادر، لوكالة شفق نيوز، إن شابا يبلغ من العمر 18 عاما يدعى - أحمد حسن - لقي مصرعه غرقا في قرية سينمرا التابعة لناحية دركار ضمن حدود الإدارة المستقلة لزاخو.

وبحسب المصدر، فإن الشاب كان قد توجه برفقة عائلته إلى المنطقة بغرض السياحة قبل أن يسقط في المياه ويفارق الحياة، حيث تمكنت فرق الغواصين التابعة للدفاع المدني من انتشال جثته ونقلها إلى دائرة الطب العدلي في زاخو لاتمام الإجراءات القانونية وتسليمها إلى ذويه.

ووفق المصدر، فإن هذه الحادثة الثامنة من نوعها منذ مطلع العام الحالي ضمن حدود الادارة المستقلة لزاخو.

في سياق متصل، أخبر مصدر آخر، الوكالة، بغرق طفل في مجمع خانة صور شمال قضاء سنجار.

وذكر المصدر، أن الطفل سقط في إحدى البرك داخل المجمع وفقد حياته على الفور وتم نقل جثمانه إلى دائرة الطب العدلي في مدينة الموصل.