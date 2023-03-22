غرق شاب في بحيرة واصابة خمسة أشخاص بحادثين في السليمانية

شفق نيوز/ اعلنت ادارة قائممقام قضاء دربنديخان بمحافظة السليمانية، اليوم الأربعاء، أن ثلاثة أشخاص كانوا على متن قارب انقلب في بحيرة دربنديخان مقابل قرية عزبان الساعة العاشرة مساء أمس ، نجا اثنان منهم ولم يتم العثور على الثالث بعدُ.

وقال سليمان سعيد، قائمقام قضاء دربنديخان في بيان اليوم، إن الرجل المفقود يشتبه في غرقه، وأن الفرق تواصل البحث عنه.

واضاف "بحسب شهود عيان ، كان القارب في حالة تأهب عندما بدأ يتحرك بسرعة ما ادى الى انقلاب القارب وسقط في الماء في تمام الساعة العاشرة مساءً، والتحقيق مستمر من قبل قوات الأمن".

وتابع سعيد بالقول ان، الشخص المفقود هو من أهالي دربنديخان ويبلغ من العمر (37) عاما، وهو متزوج ولديه طفل.

في غضون ذلك أفاد مصدر في مديرية مرور محافظة السليمانية، إصابة عدد من المواطنين بحادث سير.

وقالت المصدر في تصريح لوكالة شفق نيوز، ان خمسة اشخاص من أُسرة واحدة أُصيبوا بجروح متفاوتة اثر فقدان السيطرة على سيارة نوع "مازدا" وانقلابها على طريق السليمانية - كركوك قرب قضاء بازيان.

وأضاف المصدر أنه، من بين المصابين ثلاثة اطفال وأم وأب، مؤكدا نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.