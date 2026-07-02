غرق شاب شمالي دهوك والدفاع المدني يحذر من السباحة

شفق نيوز- دهوك

انتشلت فرق الدفاع المدني في محافظة دهوك، يوم الخميس، جثة شاب يبلغ من العمر 30 عاماً، بعد تعرضه للغرق في منطقة تقع بين مصيف سيلي وناحية ديرلوك شمالي المحافظة.

وقال مسؤول إعلام مديرية الدفاع المدني في دهوك، العقيد بيوار عبد العزيز، لوكالة شفق نيوز، إن غرفة العمليات تلقت بلاغاً عن حادث الغرق، وعلى الفور توجهت فرق الغواصين التابعة للدفاع المدني في شيلادزي وديرلوك إلى موقع الحادث، وتمكنت من انتشال الجثة ونقلها إلى دائرة الطب العدلي لاستكمال الإجراءات القانونية.

وأضاف أن عدد حالات الغرق المسجلة في محافظة دهوك منذ بداية العام الحالي ارتفع إلى ثلاث حالات، توزعت بين قضاءي العمادية وسميل، مؤكداً أن فرق الدفاع المدني تمكنت من انتشال جميع الجثث.

ودعا المواطنين والسياح إلى عدم السباحة في المناطق التي يجهلون طبيعة مياهها، محذراً من ترك الأطفال بمفردهم قرب الأنهار والبحيرات أو السماح لهم بالسباحة من دون مرافقة شخص بالغ.

وأشار عبد العزيز إلى أن عدد حالات الغرق المسجلة هذا العام أقل مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، عازياً ذلك إلى زيادة التزام المواطنين بإرشادات الدفاع المدني وارتفاع مستوى الوعي بوسائل السلامة عند التوجه إلى المناطق المائية.