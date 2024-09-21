غرق شاب بنهر سيروان في كلار

شفق نيوز/ أفاد مصدر خاص، يوم السبت، بغرق شاب يبلغ من العمر 37 عامًا (مواليد 1987)، في نهر سيروان قرب منطقة "گردەگوزینە" التابعة لقضاء كلار ضمن إدراة گرميان المستقلة بإقليم كوردستان .

وبحسب المصدر، الذي تحدث لوكالة شفق نيوز، فإن الحادث وقع عندما ذهب الشاب مع أحد أصدقائه إلى نهر سيروان بهدف صيد الأسماك، حيث قاما بوضع أدوات الصيد قرب النهر، ثم نزل الشاب إلى الماء للسباحة.

وأشار المصدر انه في لحظة غير متوقعة، جرفته التيارات المائية القوية التي يشتهر بها هذا الجزء من النهر، لافتاً إلى أن صديقه حاول مساعدته، لكن دون جدوى، حيث فقد الشاب السيطرة وغرق في المياه.

وأوضح المصدر، أن الحادث وقع عند الساعة الرابعة عصرًا، حيث أبلغ صديق الشاب فرق الإنقاذ على الفور، ومنذ تلك اللحظة، باشرت فرق الدفاع المدني والإنقاذ في منطقة گرميان عمليات البحث المكثفة عن الجثمان باستخدام القوارب وفرق الغواصين.

وتشتهر منطقة "گردەگوزینە" الواقعة جنوب شرق مدينة كلار مركز إدارة گرميان بجمالها الطبيعي وتدفق نهر سيروان الذي يُعد من أهم الأنهار في إقليم كردستان، وعلى الرغم من جمال المنطقة، إلا أن هناك تحذيرات دورية حول خطورة السباحة في هذا النهر بسبب التيارات القوية وعمق المياه في بعض المناطق.

وبين المصدر أن فرق الإنقاذ تواجه صعوبات في عمليات البحث، نظرًا للطبيعة الجغرافية المعقدة للنهر والتي تجعل البحث عن الجثث أكثر تعقيدًا، موضحا أن عمليات البحث ستستمر حتى اليوم التالي مع توقعات بتحسن الأحوال الجوية والمائية التي قد تساعد الفرق في العثور على جثمان الشاب.

وهذه الحادثة تعيد تسليط الضوء على ضرورة اتخاذ الاحتياطات اللازمة عند التوجه إلى الأنهر والبحيرات في المنطقة، خاصة خلال فصل الصيف وارتفاع عدد الزوار الذين يتوافدون للاستمتاع بالطبيعة والأنشطة المائية.