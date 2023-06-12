غرق شابين في مصيف "كاني مازي" ونهر "خازر" بإقليم كوردستان

شفق نيوز / أفاد مصدر محلي، يوم الاثنين، بغرق سائح في مصيف كانى مازي بناحية جمانك في قضاء العمادية بمحافظة دهوك ضمن إقليم كوردستان.

وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، أن "الشاب الذي تعرض للغرق في مجرى نهر مصيف كاني مازي، يبلغ من العمر 20 عاماً، وتمكنت فرق الإنقاذ من انتشال جثته ونقلها إلى الطب العدلي في دهوك".

في السياق، قال مدير دائرة الدفاع المدني في عقرة (شمال دهوك)، العقيد إبراهيم، للوكالة، إن "شاباً يبلغ من العمر21 عاماً وهو من أهالي بردرش، توفي غرقاً اليوم في نهر خازر".