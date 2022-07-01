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غرق شابين بحادثين منفصلين بمنطقتين في كوردستان

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-07-01T19:58:47+0000
غرق شابين بحادثين منفصلين بمنطقتين في كوردستان

شفق نيوز/ افاد مصدر أمني اليوم الجمعة، بأن شابين غرقا في كلار وآخر بمدينة رانيه في حادثين منفصلين.

وأبلغ المصدر مراسل وكالة شفق نيوز؛ ان عصر اليوم شهد تسجيل حالتين غرق الاولى لشاب يبلغ من العمر 21 عامًا أثناء السباحة في سد رانيه في ادارة رابرين، اما الحالة الثانية فكانت لشاب يبلغ من العمر 35 عاما، غرق في نهر سيروان في قضاء كلار بادارة گرميان أثناء قيامه بصيد السمك. 

واضاف المصدر، ان فرق الانقاذ في رانيه عثرت على جثة الشاب الاول وإرسالها لدائرة الطب العدلي، فيما انتشلت فرق الدفاع المدني في كلار جثة الشاب الثاني.

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