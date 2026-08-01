غرق سائحين من بغداد والموصل شمالي دهوك

شفق نيوز- دهوك

أفاد مسؤول إعلام مديرية الدفاع المدني في دهوك، العقيد بيوار عبد العزيز، يوم السبت، بغرق سائحين في قضاء العمادية شمالي محافظة دهوك.

وقال عبد العزيز، لوكالة شفق نيوز، إن الحادثة الأولى وقعت في وادي شيرانة، حيث غرق سائح من أهالي بغداد أثناء السباحة.

وأضاف أن الحادثة الثانية شهدت غرق سائح من أهالي مدينة الموصل داخل أحد أحواض السباحة في القضاء، مشيراً إلى انتشال الجثتين ونقلهما إلى دائرة الطب العدلي في دهوك، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.