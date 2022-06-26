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غرقوا في اليونان .. إعادة جثث 3 مهاجرين إلى إقليم كوردستان

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-06-26T11:00:17+0000
غرقوا في اليونان .. إعادة جثث 3 مهاجرين إلى إقليم كوردستان

شفق نيوز/ أعلنت منظمة "لوتكه" لشؤون اللاجئين في إقليم كوردستان والعراق كافة، يوم الأحد، عن إعادة جثث ثلاثة مهاجرين كورد عراقيين إلى الإقليم مطلع شهر تموز المقبل.

وقال ممثل المنظمة الشيخ حسين في بيان، إنه يوم الخميس الموافق الثاني من شهر تموز المقبل وتحديدا في الساعة 4:5 دقائق عصرا ستتم إعادة جثمان ثلاثة مهاجرين كورد إلى إقليم كوردستان عبر مطار أربيل الدولي أحدهما طفل يبلغ من العمر 6 سنوات والآخر 9 سنوات.

وأوضح أنه بعد مرور خمسة أشهر على غرق قارب في الماء يحمل على متنه عددا من المهاجرين في تاريخ 21 - 12 - 2021 قرب جزيرة "سانتورين" اليونانية، وقد عثرت على جثث المهاجرين الثلاثة في مراحل متفرقة من قبل خفر السواحل اليوناني.

ووفقا لما نشرته المنظمة فإن الجثث تعود لإمرأة وطفلين أحدهما ذكر والأخرى أنثى.

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