غرف تجارة كوردستان تزور بغداد لمناقشة تطوير القطاع الصناعي بالإقليم

شفق نيوز/ زار وفد من غرف التجارة في إقليم كوردستان، يوم السبت، اتحاد الصناعات العراقية في بغداد، لمناقشة تطوير القطاع الصناعي في الإقليم والاستفادة من امتيازات الحكومة الاتحادية.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن وفداً من غرف التجارة والصناعة في مدن إقليم كوردستان، مكون من گيلان حاجي سعيد، رئيس غرفة تجارة وصناعة أربيل، نوزاد غفور، رئيس غرفة تجارة وصناعة السليمانية، وشكري جميل، رئيس غرفة تجارة وصناعة دهوك، وطاهر عزالدين، رئيس غرفة تجارة وصناعة حلبجة، وشفان عبد الرحمن، الأمين العام للاتحاد وصلاح الدين أحمد مستشار غرفة تجارة أربيل وعدد من مديري الغرف التجارية، قام بزيارة اتحاد الصناعات العراقية في مدينة بغداد، وتم استقبالهم من قبل عادل عگاب، رئيس الاتحاد وأعضائه.

وأضاف مراسلنا أن الهدف من هذه الزيارة هو المناقشة من أجل تطوير القطاع الصناعي في إقليم كوردستان والاستفادة من امتيازات الحكومة العراقية على غرار المدن الأخرى.

وخلال زيارتهم، وبعد عدة اجتماعات مستمرة وتشكيل عدة لجان هي (قانونية، فنية ومالية)، عقدوا اجتماعًا مع اتحاد الصناعات العراقية، وتمت مناقشة عدة محاور خاصة بتطوير القطاع الصناعي.