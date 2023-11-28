غرف تجارة الإقليم: الخميس موعد الانتخابات وهذا عدد التجار الذين يحق لهم التصويت

شفق نيوز/ أعلنت اللجنة العليا المعنية بانتخابات غرف التجارة والصناعة في إقليم كوردستان، تنظيم انتخابات مجالس هذه الغرف بعد غد الخميس، فيما بينت أعداد التجار الذين يحق لهم التصويت وعدد صناديق الاقتراع وتوزيعها بين محافظات الإقليم.

وقال عضو اللجنة العليا محافظ أربيل اوميد خوشناو في مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إنه "بعد رفع التوصيات والأخذ بالملاحظات بشأن انتخابات غرف التجارة والصناعة في إقليم كوردستان، قررنا ان تكون انتخابات مجالس هذه الغرف بعد غد الخميس 30 / 11/ 2023".

وأضاف، أن "اللجنة العليا الخاصة بالتقييم والمعنية بهذا الشأن تأسست بعضوية ممثلين عن رئاسة مجلس الوزراء والمحافظات والمحاكم الإدارية وغرف التجارة واتحاد الغرف التجارية الصناعية في الإقليم"، مبينا أن "بحسب الاحصائيات فان هناك 28 ألف تاجر كلهم أعضاء في الغرف التجارية والصناعية الأربع في كوردستان ( أربيل، والسليمانية، ودهوك، وحلبجة) ويحق له المشاركة في الانتخابات".

وتابع خوشناو بالقول إن "أكثر من 93 صندوقا ستكون متاحة للتصويت، ولكن النسبة الأكبر منها ستكون في محافظة أربيل بنحو 30 صندوقاً".