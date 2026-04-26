غرفة مشتركة بين أربيل وألمانيا لدراسة تداعيات الحرب على اقتصاد كوردستان

شفق نيوز- أربيل

أعلنت غرفة تجارة وصناعة أربيل، يوم الأحد، الاتفاق مع منظمة GIZ الألمانية على إنشاء "غرفة عمليات" مشتركة لدراسة التداعيات الاقتصادية للحرب والتوترات الإقليمية على اقتصاد إقليم كوردستان.

وذكرت الغرفة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "رئيسها گيلان حاجي سعيد استقبل، بحضور الأمين العام لاتحاد غرف تجارة إقليم كوردستان شڤان عبد الرحمن ومسؤول قسم شؤون المنظمات عبدالواحد طه، مستشار منظمة GIZ الألمانية محمد عبدالستار يونس".

وأضاف البيان، أن "اللقاء شهد نقاشاً موسعاً بشأن التحديات والإشكاليات الاقتصادية الناجمة عن التوترات والنزاعات المسلحة غير المتوقعة في المنطقة، وما خلفته من آثار سلبية على قطاعي التجارة والصناعة".

وأوضح أن "أبرز ما تم طرحه خلال الاجتماع هو مقترح إنشاء غرفة عمليات مشتركة لإجراء دراسة علمية دقيقة بشأن آثار النزاعات وتداعياتها على اقتصاد إقليم كوردستان، تمهيداً لوضع استراتيجيات مناسبة للتعامل مع الأزمات الاقتصادية المحتملة".

بدوره، أكد رئيس غرفة تجارة أربيل، بحسب البيان، دعم الغرفة الكامل للمبادرة، مشيراً إلى "الاستعداد للتنسيق مع منظمة GIZ من أجل توحيد المعلومات وتقديم الدعم للتجار بما يساعدهم على تجاوز الظروف الاقتصادية الصعبة".