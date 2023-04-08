غرفة صناعة السليمانية: تعليق الرحلات الجوية من تركيا له تأثير سلبي على التبادل التجاري

شفق نيوز / أعلن رئيس غرفة تجارة وصناعة السليمانية، اليوم السبت، إن قرار تعليق الرحلات الجوية التركية مع السليمانية له تأثير سلبي على التبادل التجاري، مبينا أن القرار سيؤثر على جميع القطاعات.

وقال رئيس غرفة تجارة وصناعة السليمانية سيروان محمد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "قرار تعليق الرحلات الجوية التركية إلى مطار السليمانية وعدم السماح للسياح وشركات الطيران الأجنبية بالتحليق فوق تركيا للوصول إلى مطار السليمانية الدولي، كان له أثر سلبي على التجارة".

وأضاف محمد أن "بعض المواد الغذائية والمستلزمات تصل عبر مطار السليمانية الدولي ويتم توزيعها في جميع أنحاء العراق لذلك نحن على يقين من أن قرار الإغلاق التركي للرحلات المتجهة إلى مطار السليمانية الدولي سيؤثر على جميع القطاعات و سيضر بالجميع من حيث التجارة ويبطئ التبادلات وسيؤدي إلى السلع والأعمال".

ودعا رئيس غرفة تجارة السليمانية إلى "تطبيع الرحلات بين تركيا والسليمانية".

وأعلن مطار السليمانية الدولي، يوم 3 نيسان 2023، أن الخطوط الجوية التركية علقت رحلاتها الجوية باتجاه مطار السليمانية بصورة مفاجئة.

ويوم 4 نيسان 2023، أعلن مطار السليمانية الدولي، إن الخطوط الجوية التركية قررت إلغاء جميع الرحلات إلى مطار السليمانية الدولي حتى 11 نيسان الجاري.

وقال هاندرن هيوا مدير عام مطار السليمانية الدولي في بيان صحفي ورد لوكالة شفق نيوز؛ إن "الخطوط الجوية التركية علقت جميع رحلاتها إلى مطار السليمانية الدولي حتى 11 نيسان الجاري، دون إبداء أسباب التعليق".

وكانت وزارة الخارجية التركية كشفت، في 5 نيسان 2023، سبب تعليق الرحلات الجوية مع مطار السليمانية في إقليم كوردستان، عازية السبب إلى "تغلغل" حزب العمال الكوردستاني في مطار المدينة.

كما زاد الوضع سوءاً بعد القصف الذي طال مطار السليمانية، يوم أمس الجمعة، من دون وقوع خسائر بشرية.