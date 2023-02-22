غرفة تجارة وصناعة اربيل : ارسال مساعدات لمتضرري زلازل تركيا وسوريا تزيد عن 300 مليون دينار

شفق نيوز / اعلنت غرفة التجارة والصناعة في أربيل، عاصمة إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء، التبرع بـ10 الاف بطانية لمتضرري زلازل تركيا وسوريا بعد جمع اكثر من 300 مليون دينار لهم.

وقال عضو مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة فداء الدين محمد في مؤتمر صحفي بحضور وكالة شفق نيوز "جمعنا أكثر من 300 مليون دينار عراقي واشترينا بها 10 الاف بطانية للمتضررين من زلازل تركيا وسوريا".

وأضاف محمد "تم ارسال هذه المساعدات بالتعاون مع حكومة إقليم كوردستان وخصوصا في المنافذ الحدودية عبر فيشخابور وابراهيم الخليل".

وكانت غرفة تجارة وصناعة السليمانية، قد أعلنت يوم 7 شباط الحالي أيضا، بدء رجال الأعمال في المحافظة وإدارتي كرميان ورابرين، بجمع المساعدات وإيصالها الى المتضررين من الزلزال في سوريا وتركيا.

ويعد إقليم كوردستان من أول المساهمين في قوافل المساعدات لمتضرري زلازل تركيا وسوريا وبدأت عبر حكومة إقليم كوردستان وامتدت لفئات وشرائح مختلفة انطلقت وبطرق شتى من اجل ايصالها للعوائل التي باتت بلا مأوى وتشردت بفعل ظروف الزلزال،