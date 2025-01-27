غرفة تجارة أربيل تناقش في بغداد استفادة صناعيي الإقليم من امتيازات المركز

شفق نيوز/ ناقش وفد من غرفة تجارة وصناعة أربيل، يوم الاثنين، مع رئيس اتحاد الصناعيين العراقي في بغداد، قضية استفادة صناعيي إقليم كوردستان من حقوق وامتيازات الحكومة المركزية.

وقالت غرفة تجارة أربيل، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "گيلان حاجي سعيد، رئيس غرفة تجارة وصناعة أربيل، قام برفقة طاهر عزالدين، رئيس غرفة تجارة وصناعة حلبجة وآزاد أحمد، مدير العلاقات في اتحاد الغرف التجارية والصناعية لإقليم كوردستان، بزيارة اتحاد الصناعيين العراقي حيث استقبلهم بحفاوة عادل عگاب رئيس الاتحاد".

ولفتت إلى أن تلك الزيارة تأتي "في إطار زيارته إلى بغداد ومشاركته في اجتماع دورة اتحاد الغرف التجارية العراقية".

وبينت أن "گيلان حاجي سعيد، رئيس الغرفة، قدم التهاني إلى عادل عگاب، رئيس اتحاد الصناعيين العراقي بمناسبة إعادة انتخابه رئيساً للاتحاد، متمنياً له النجاح".

وأشارت إلى أنه "جرت مناقشات حول الجهود المستمرة لحل مشاكل وصعوبات المصانع والمعامل في إقليم كوردستان، كما تمت مناقشة قضية استفادة صناعيي إقليم كوردستان من حقوق وامتيازات الحكومة المركزية أسوة بمدن وسط وجنوب العراق".