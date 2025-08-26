غرفة تجارة أربيل تفتح باب التعاون مع أصحاب الأعمال في السعودية

شفق نيوز- أربيل

كشفت غرف تجارة وصناعة أربيل، يوم الثلاثاء، عن تنظيم لقاء تجاري بين التجار وأصحاب الأعمال من إقليم كوردستان والسعودية في المستقبل القريب.

وجاء في بيان للغرفة ورد لوكالة شفق نيوز إن "رئيس الغرفة گيلان حاجي سعيد، استقبل اليوم مدير مكتب التمثيل التجاري السعودي في مدينة أربيل عزام بن محمد، بحضور أعضاء المجلس التنفيذي للغرفة، خليل گوران، وشيرين يحيى خليل، ورشيد مصطفى ميرخان، وتم تسليط الضوء على تقوية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين السعودية وإقليم كوردستان".

وقال گيلان حاجي سعيد، أن "العمود الفقري الأساسي لإنشاء وتقوية التجارة هو العلاقات"، معرباً عن أمله في أن يتم من خلال مكتب التمثيل التجاري السعودي في أربيل، بذل الجهود لإنشاء علاقات بين غرفة تجارة أربيل والغرف والمنظمات التجارية السعودية".

ودعا سعيد إلى "التعاون في إرسال جداول المعارض والمؤتمرات والفعاليات الاقتصادية السعودية، لكي يستفيد أصحاب الأعمال ويشاركون من خلال غرفة تجارة وصناعة أربيل".

ولفت البيان إلى أن "اللقاء تم خلاله مناقشة تنظيم لقاء تجاري بين التجار وأصحاب الأعمال من السعودية وإقليم كوردستان في المستقبل القريب، وكذلك تسليط الضوء على التعريف بمنتجات الطرفين وتسويقها".