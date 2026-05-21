غرفة تجارة أربيل: اعتمدنا طرقاً بديلة عبر تركيا لتأمين البضائع بدلاً من مضيق هرمز

كشف رئيس غرفة تجارة وصناعة أربيل، گيلان حاجي سعيد، يوم الخميس، أن الغرفة باتت تغطي حاجة السوق المحلية من البضائع والسلع من خلال استيرادها من دول أوروبية وآسيوية عبر تركيا، وذلك منذ تصاعد حدة التوترات الأمنية والجيوسياسية في المنطقة.

وقال حاجي سعيد للصحفيين، ومن بينهم مراسل وكالة شفق نيوز، إن الاضطرابات الحاصلة في مضيق هرمز كان لها تأثير مباشر على معظم دول المنطقة والعالم، مؤكداً أن إقليم كوردستان نجح في إيجاد طرق بديلة لمرور البضائع والسلع المستوردة عبر تركيا، ومنها إلى باقي مناطق العراق.

وأضاف أنه لا توجد أي مخاوف في الإقليم بشأن تأمين السلع والمواد الغذائية التي تتدفق عبر منفذ إبراهيم الخليل الحدودي في دهوك، مشيراً إلى إمكانية استفادة التجار في مناطق وسط وجنوب البلاد من هذا المنفذ لتفادي أي نقص قد يواجهونه، ومؤكداً أن حكومة الإقليم تقدم التسهيلات الإدارية والجمركية كافة في هذا الصدد.

وحث حاجي سعيد الحكومة الاتحادية على تعزيز التعاون مع إقليم كوردستان لتسهيل انسيابية مرور السلع والبضائع المستوردة إلى باقي المحافظات، بما يسهم في تجاوز الأزمة التجارية الحالية التي تواجهها البلاد.