غرفة تجارة السليمانية: زيادة الضرائب والجمارك سترفع أسعار بعض السلع 5 أضعاف

شفق نيوز- السليمانية

أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة السليمانية، نوزاد غفور، يوم الأحد، أن النظام الجديد الخاص بزيادة الضرائب والرسوم الجمركية المعتمد في العراق سيشمل أيضاً المنافذ الحدودية لإقليم كوردستان، محذراً من انعكاساته السلبية على الحركة التجارية وأسعار السلع في الأسواق.

وقال غفور، خلال مؤتمر صحفي عقده حضرته وكالة شفق نيوز، إن "تطبيق زيادة الضرائب والرسوم الجمركية سيشكل عبئاً كبيراً على التجار، حيث أن كلفة استيراد الكيلوغرام الواحد من بعض السلع ارتفعت من دولار ونصف إلى نحو ثمانية دولارات".

وأضاف أن "هذا الارتفاع أدى إلى حالة من عدم الرضا لدى تجار إقليم كوردستان والعراق على حد سواء"، مشيراً إلى أن زيادة الرسوم ستنعكس بشكل مباشر على أسعار السلع والبضائع في الأسواق المحلية.

وأوضح غفور أن "فرض الرسوم يجب أن يكون بحدود معقولة من أجل حماية المنتج المحلي"، داعياً الحكومة العراقية إلى "إعادة النظر في سياسات الضرائب والرسوم الجمركية بما يحقق التوازن بين دعم الإنتاج الوطني وعدم الإضرار بالتجار والمستهلكين".

ولفت إلى أن "الآثار الفعلية لهذا القرار لم تظهر بعد، كون البضائع المتوفرة حالياً في الأسواق دخلت وفق الرسوم السابقة"، لكنه حذر من أن "المرحلة المقبلة ستشهد ارتفاعاً كبيراً في أسعار عدد من السلع والمواد".