غرفة تجارة السليمانية تتعاقد مع شركات بولندية لتعزيز الاستثمار والتبادل التجاري

شفق نيوز/ أعلنت غرفة تجارة وصناعة السليمانية، يوم الخميس، عن توقيع عقود تعاون مع كبرى الشركات البولندية في مجالات الاستثمار والأعمال.

وقال رئيس الغرفة نوزاد غفور، لوكالة شفق نيوز، إنه "تم التعاقد مع عدد من الشركات البولندية للعمل المشترك وتلبية الاحتياجات المختلفة"، موضحاً أن "هذه الشركات تعمل في مجالات استثمار المكائن والآليات الزراعية، وتصنيع المواد الغذائية، وإنتاج اللحوم، وتصنيع أجهزة السونار، واستحصال الطاقة النظيفة"، مضيفًا أن "الشركات أبدت حماسة كبيرة لتنفيذ هذه المشاريع في محافظة السليمانية وإقليم كوردستان".

وأكد غفور أن "تنفيذ هذه العقود مع الشركات البولندية سيؤدي إلى توفير المواد الغذائية واللحوم والآليات الزراعية في أسواق الإقليم بأسعار تنافسية، مما سيقلل من الاعتماد على بعض الدول التي تحتكر هذه المنتجات".

وأشار إلى أن "زيارة الشركات البولندية تأتي ضمن إطار الجهود المبذولة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، حيث سبق أن زار وفد من مجلس النواب العراقي دولة بولندا بهدف تطوير قطاعي الصناعة والزراعة وتعزيز التبادل التجاري بين الجانبين".