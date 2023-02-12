غرفة تجارة السليمانية بصدد اعتماد الدينار العراقي في تعاملاتها وتوقعات باستقرار سعر الصرف

شفق نيوز/ أعلن برلماني عن محافظة السليمانية، يوم الأحد، أن غرفة تجارة وصناعة السليمانية ستعتمد الدينار العراقي في تعاملاتها اليومية، متوقعاً استقرار سعر الصرف قريباً بعد خطوات البنك المركزي العراقي الاصلاحية.

وقال بريار رشيد خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز في السليمانية، إن "خطوات البنك المركزي العراقي ورئيس الحكومة العراقية كانت بالاتجاه الصحيح وقد حظيت بمباركة البنك الفدرالي الأمريكي".

وأضاف، "بعد البيان المشترك للبنك المركزي العراقي والبنك الفيدرالي الأمريكي سيستقر سعر صرف الدولار بصورة كبيرة كون مضمون النقاط السبع التي تم الاتفاق عليها تنص على اعتماد نظام مصرفي في التعاملات المالية"، مؤكداً أن "اتباع هذا النظام سيسهم في معالجة الكثير من المشاكل المالية".

كما اشار رشيد إلى أن "غرفة تجارة وصناعة السليمانية تحاول مع جهات معنية أخرى اعتماد الدينار في جميع التعاملات اليومية المتعلقة بحياة المواطن من بيع وشراء وقروض واستثمارات كون واردات المواطن العراقي هي بالدينار ويجب أن تكون التعاملات بالدينار حتى لا يتضرر في حال كانت هنالك حالة عدم استقرار بسعر العملات الاجنبية".

وعن مسودة موازنة العام 2023 بين رشيد ان "المسودة مازالت لدى وزارة المالية، ووفد إقليم كوردستان وصل ليلة أمس لمناقشة بعض القضايا المتعلقة بحصة الإقليم، وبعد إتمام العملية سيتم إرسال المسودة إلى المجلس الاقتصادي، وبعدها تذهب لمجلس الوزراء وحينها ستقدم كمشروع لمجلس النواب العراقي".

ولفت إلى أن، "إرسال مشروع الموازنة تأخر كثيرا حيث كان من المتوقع أن يصل في شهر كانون الثاني أو مطلع شباط لكن لأسباب كثير من بينها تقلبات سعر صرف الدولار تأخر موضوع حسم الموازنة".

وعن استقرار سعر الدولار في الأسواق توقع النائب بريار رشيد، ان "سعر الدولار سيستقر قريباً عند سعر الصرف الحكومي او اكثر بقليل".