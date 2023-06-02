غرفة تجارة السليمانية: المحافظة أصبحت سلة غذاء العراق

شفق نيوز/ أعلنت غرفة تجارة وصناعة السليمانية، اليوم الجمعة، فوز السليمانية بالمرتبة الأولى بإنتاج الخضروات على مستوى إقليم كوردستان، واصفة المحافظة بأنها أصبحت سلة غذاء العراق.

وقال المستشار الزراعي لغرفة تجارة وصناعة السليمانية وصفي خليل في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "السليمانية فازت بالمرتبة الأولى بإنتاج الخضروات على مستوى الإقليم، وذلك للوصول الاكتفاء الذاتي، نتيجة استخدام أكثر من 22 ألف بيت بلاستيكي بالإضافة إلى المنتجات الحيوانية في بينجوين و شارزور وكرميان".

وأضاف انه "تم إنشاء 1250 مزرعة دواجن في السليمانية، بإنتاج ضخم يقدر بضعف احتياجات المدينة، وهذا دليل على أن محافظة السليمانية أدت دورا رائدا في توفير الأمن الغذائي ليس فقط للمدينة نفسها بل هي اصبحت سلة غذاء لإقليم كوردستان والعراق".

وبين خليل ان " فلاحي السليمانية استطاعوا لغاية الآن تسليم أكثر من (160) ألف طن من محصول القمح للحكومة العراقية عن طريق الصوامع الحكومية"