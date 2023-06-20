غرفة التجارة الامريكية معجبة بسيدات أعمال كوردستانيات ومنتجات غذائية محلية في الإقليم

شفق نيوز/ أعرب وفد من غرفة التجارة الأمريكية، يوم الثلاثاء، بوجود سيدات أعمال فاعلات بالقطاع الخاص إضافة إلى تطور المنتجات المحلية الغذائية في إقليم كوردستان.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده القنصل العام الأمريكي في الإقليم ايرفين هيكس جونيور مع وفد من غرفة التجارة في الولايات المتحدة يقوم بزيارة لأربيل.

وقال جونيور خلال المؤتمر، إن زيارة هذا الوفد تبعث برسالة مهمة للغاية بالتزام أمريكا في تنمية ودعم الاستثمار في إقليم كوردستان، مردفا بالقول إن زيارة تأتي ضمن اتفاق الأطر الإستراتيجية بين العراق وامريكا في دعم وتطوير مختلف القطاعات.

بدوره قال نائب رئيس غرفة التجارة الأمريكية لشؤون الشرق الأوسط ستيف لوتس خلال المؤتمر ذاته، إن زيارة هذا الوفد الكبير تم التحضير له منذ سنوات.

وأضاف أن هناك شركات امريكية برفقة الوفد تزور لأول مرة إقليم كوردستان، وبعض الشركات تعمل منذ قرابة عقد من الزمن مثل شركة "ببسيكو"، موضحا خلال زيارتنا أجرينا عدة اجتماعات للشركات الجديدة والقديمة للتعرف على طبيعة العمل والاستثمارات في الإقليم.

وأكد لوتس أن حكومة كوردستان ترغب بتقديم الدعم و المساعدة والتسهيلات للشركات الأمريكية التي تسعى للمجيء الى الاقليم والعمل فيه، مبينا أن رسالتنا في ظل هذا النوع من الشفافية والمناقشات بيننا ستُصار إلى بيئة تستقطب شركات الامريكية لكي تقدم الى كوردستان، وتعمل بالمشاريع الاستثمارية في كوردستان.

وتابع بالقول إن ما يبعث على السرور في زيارتنا هذه شهدنا رجال أعمال وسيدات اعمال في نفس الوقت في اقليم كوردستان اضافة الى منتجات غذائية محلية من بينها العسل والرمان والمرطبات (آيس كريم) الامر الذي يشجع على زيادة فرص الاستثمار في القطاع الخاص.

وأعلن مسؤول دائرة العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كوردستان سفين دزيي، يوم الثلاثاء الماضي، أن غرفة التجارة الأمريكية ترغب بالمشاركة في قطاع الاستثمار في الإقليم.

وقال دزيي في مؤتمر صحفي عقده في حينها في أربيل، إن غرفة التجارة الأمريكية مؤسسة قوية للغاية، ولديها ملايين الأعضاء في أمريكا، مردفا بالقول أنه من المقرر أن يزور وفد من الغرفة إقليم كوردستان الأسبوع المقبل (الجاري).

وأوضح أن الزيارة تأتي للنقاش والتحاور مع الجهات ذات العلاقة في الحكومة، والقطاع الخاص، وغرفة التجارة في الإقليم حول كيفية مساعدة الشركات الأمريكية للقدوم الى الاقليم بهدف الاستثمار بشكل مباشر، أو نقل تجربتهم في كوردستان والعراق كافة.

وتابع دزيي بالقول، إن حكومة الإقليم على استعداد لتقديم أنواع التعاون كافة من أجل تقديم التسهيلات لتلك الشركات.

هذا وتعهد رئيس هيئة الاستثمار في اقليم كوردستان محمد شكري، يوم الأحد الماضي، بتقديم التسهيلات اللازمة إلى غفرة التجارية الأمريكية لغرض الإستثمار في مناطق ومدن الإقليم كافة.

وقال شكري في مؤتمر صحفي مشترك عقده اليوم مع القنصل العام الأميركي لدى اقليم كوردستان ايرفين هيكس جونيور على خلفية وصول وفد من غرفة التجارة الامريكية إلى مدينة أربيل.

وقال شكري خلال المؤتمر: نحن سعداء بأن غرفة تجارة الولايات المتحدة، وبرفقتها عدد من التجار والشركات الأمريكية ترغب بالعمل في إقليم كوردستان.

وأضاف ان الشركات الامريكية العاملة في كوردستان تريد توسعة مشاريعها، وتوسعة العمل التجاري والاستثماري الأمريكي في الإقليم.

وتابع شكري بالقول ان: هيئة الاستثمار ستعمل على تقديم التسهيلات اللازمة في مناطق ومدن اقليم كوردستان لاستيعاب وزيادة حجم الاستثمارات الأمريكية.