"غرباء في أوطانهم".. ديالى تسجل تناقصاً كبيراً بأعداد الكورد بالمتنازع عليها

شفق نيوز/ أكد مسؤول سياسي كوردي في ديالى، يوم الثلاثاء، تناقص نسب المكون الكوردي في المناطق المتنازع عليها لأكثر من 80% بسبب سوء الاوضاع الأمنية والخدمية والتهميش القومي، محذراً من حرمان الكورد المشاركة الانتخابية في تلك المناطق أو تزوير اصواتهم.

وقال عضو مركز تنظيمات خانقين للاتحاد الوطني الكوردستاني عباس محمود لوكالة شفق نيوز، إن "نسب المكون الكوردي تناقصت بنسب 80% في نواحي السعدية وجلولاء وجبارة وقره تبه ومندلي وقرى خانقين، وبنسبة 15% داخل قضاء خانقين"، عازياً سبب ذلك الى "التردي الامني والخدمي في تلك المناطق إلى جانب التهميش القومي ومحاولات تعريب تلك المناطق".

وبين محمود أن "نسبة المكون الكوردي في المناطق المتنازع عليها بديالى تتراوح من 40 -60%، إلا أن المخططات الديموغرافية المنظمة بعد سقوط النظام السابق وطيلة الاعوام الماضية دفع اغلب الاسر الكوردية الى النزوح من مناطقها الى اقليم كوردستان ومحافظات اخرى بحثاً عن الاستقرار الأمني والخدمي".

وأضاف أن "اوضاع المناطق المتنازع عليها في ديالى مازالت تخضع لبعض الاهواء السياسية والقومية"، منوهاً إلى "وجود تهميش واضح للكورد".

وأشار إلى أن "غياب التوازن الاداري والامني في تلك المناطق ولّد احباطاً شعبياً لدى ابناء المكون الكوردي"، لافتاً إلى "استشعارهم بانهم غرباء في مناطقهم واوطانهم".

وكشف عضو الاتحاد الوطني الكوردستاني عن "مخاوف من عراقيل متعمدة لمنع الكورد من التصويت يوم الانتخابات"، مرجحاً أن يكون من بين تلك المعوقات "اغلاق الطرق او فرض اجراءات تعيق وصولهم الى مراكز الاقتراع في المناطق المتنازع عليها الى جانب القلق الكبير من عمليات تزوير محتملة لاصوات الناخبين الكورد".

وتشهد المناطق المتنازع عليها في ديالى منذ سنوات عدة تداعيات سياسية وامنية سلبية واستهداف قومي تسبب بمشاكل جسيمة دفعت السكان الكورد الى النزوح الى كوردستان ومحافظات اخرى.