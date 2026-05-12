غرامة 40 ألف دينار على رمي النفايات من المركبة في إقليم كوردستان

شفق نيوز- أربيل

أعلنت وزارة الداخلية في حكومة إقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، فرض غرامة مالية بحق الأشخاص الذين يقومون برمي النفايات من داخل المركبات في الشوارع والأماكن العامة، في خطوة تهدف إلى الحفاظ على نظافة المدن وحماية البيئة.

وقال المدير العام لديوان وزارة الداخلية، هيمن ميراني، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "رمي النفايات من داخل المركبات لن يُعد بعد اليوم أمراً اعتيادياً أو مقبولاً"، مؤكداً البدء بتطبيق الإجراءات القانونية بحق المخالفين اعتباراً من اليوم الثلاثاء الموافق 12 أيار/ مايو 2026.

وأوضح ميراني أن "القرار الجديد ينص على فرض غرامة مالية قدرها 40 ألف دينار عراقي على أي مركبة يقوم سائقها أو أحد ركابها برمي النفايات في الشوارع أو الأماكن العامة".

وتأتي هذه الخطوة، ضمن الجهود الرامية إلى خلق كوردستان أكثر نظافة والحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للمدن”، داعياً المواطنين إلى الالتزام بالإرشادات والتعليمات البيئية وتجنب المخالفات التي تعرضهم للمساءلة القانونية والغرامات المالية.