غرامة على قدر السرعة.. هكذا يعمل تطبيق "بوينت تو بوينت" في السليمانية

شفق نيوز / أوضحت مديرية مرور السليمانية، ضمن إقليم كوردستان، يوم الأحد، أن تطبيق نظام "بوينت تو بوينت"، هو ليس لتحصيل الإيرادات، بقدر إحساس السائقين بالمراقبة والالتزام بحد السرعة، فيما أكدت أن الغرامة المالية المخالفة تتراوح بين (70 ألف دينار إلى 250 ألفاً).

وقال الناطق باسم مرور السليمانية، بهمن عبد الله، في مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز: "اعتباراً من 21 مايو/أيار الجاري، سيتم تركيب 24 كاميرا بين منطقتي طاسلوجه وقضاء دوكان، وستخضع للتجربة لمدة أسبوع ولن يتم احتساب المخالفات المرورية، لكن من يوم 29 مايو/أيار سيتم تسجيل المخالفات".

وبخصوص المركبات التي لاتحمل لوحات قيادة، قال العقيد بهمن عبد الله: "تلك المركبات التي تحمل لوحات خارج اقليم كوردستان ، أو بدون لوحات ، المشروع خصص مكان لاستحصال الغرامات في دوكان وهنالك موظفين خاصين وسيتم تغريمهم مباشرة على شكل وصولات مباشرة".

وأضاف عبدالله، أن "ما عملت عليه المديرية في محافظة السليمانية، هو نصب 225 كاميرا مقسمة إلى خمس مراحل، تغطي جميع الطرق في السليمانية وحلبجة ورابيرين وگرميان".

وأشار إلى وجود "خمسة غرامات تتراوح ما بين 70 ألف دينار إلى 250 ألف دينار، من كيلومتر واحد إلى 15 كيلومتراً، والحد الأقصى للسرعة غرامتها 70 ألف دينار، وبالتالي تزيد إلى 250 ألف دينار، وسيتم عد 12 كاميرا في كل جانب (أ) من طريق تاسلوجة- دوكان، وسيتم تسجيل العقوبة حسب السرعة".

ولفت عبدالله، إلى "التحكم في الكاميرات من طاسلوجه إلى دوكان، وهذه الكاميرات لا تهدف إلى جمع الكثير من الإيرادات، ولكن لجعل السائقين يشعرون أنهم يخضعون للمراقبة والمحاسبة".