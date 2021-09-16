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غداً.. وصول أول وجبة من بنزين بغداد إلى السليمانية

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-09-16T20:19:42+0000
غداً.. وصول أول وجبة من بنزين بغداد إلى السليمانية

شفق نيوز / أعلن محافظ السليمانية هفال ابو بكر، عن وصول الوجبة الأولى من البنزين من العاصمة بغداد، إلى المحافظة، يوم غد الجمعة.

وكانت حكومة إقليم كوردستان، قد أعلنت في الأول من شهر أيلول الجاري، الاتفاق مع الحكومة الاتحادية على تسلم مليون لتر من البنزين يومياً.

وأوضح أبو بكر، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "سعر لتر البنزين الواحد سيكون ٦٩٠ دينار، اعتباراً من يوم غد"، مبيناً أن "وصول الوجبة الأولى تم بجهد من قبل وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان، وإدارة السليمانية".

وأضاف أن "استمرار بغداد بإرسال البنزين لكوردستان، يرجح كفة معالجة أزمة الوقود في أقرب فرصة".

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